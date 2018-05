Os jogos que definiriam o campeão, o segundo e o terceiro colocado da Copa CDL de Futebol Suíço, e que seriam realizados neste sábado, dia 19, foram cancelados em função da chuva de sexta-feira e da previsão de mal tempo. Os organizadores optaram por marcar outra data, para garantir a integridade física dos atletas.

As partidas seriam realizadas no Clube Império da Bola, em Linha Vitória. O local permanece o mesmo, mas a data da final ainda não foi definida.

O evento de encerramento vai contar com as partidas finais da 3ª Apaca CDL para Menor em parceria com a Associação de Pais Amigos da Criança e Adolescente (APACA) e depois acontece a disputa da Copa CDL.

O 3º lugar será disputada pelo Camaro Autocenter/Focalha e DHR Direções/MM distribuidora. Para disputar o troféu de campeão, entram em campo a Pisocenter e a Tasca Esportes.