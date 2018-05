Ladrões fizeram um arrastão em casas de camping localizadas nas margens do lago do Rio Uruguai em Marcelino Ramos. Pelo menos cinco casas foram arrombadas na comunidade de São Sebastião que é uma comunidade do distrito de Coronel Teixeira.

O caso foi registrado no início da noite desta sexta-feira (18) por um morador que mora nas proximidades. Os imóveis de temporada geralmente ficam vazios, sendo ocupados no verão. Mas dois deles têm moradores permanentes e que hoje saíram para fazer compras e quando voltaram se depararam com as casas arrombadas.

Pela localização das casas, suspeita-se que os ladrões pudessem conhecer a rotina do lugar e que utilizaram o lago para efetuar o furto. Não há informações ainda do que foi furtado.

Informações: Portal de Marcelino