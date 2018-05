Nas últimas horas desta sexta-feira, 18, o caso envolvendo o assassinato de Andreia de Oliveira, de 18 anos, teve desdobramentos.

De acordo com o advogado Osmar Colpani, que defende a irmã de Andreia, que está presa temporariamente, confessou ter executado o plano que culminou com o assassinato. Ela também apontou o envolvimento de um menor de idade no crime.

Osmar Colpani informa que a irmã de Andreia contou os detalhes do homicídio e das desavenças familiares que motivaram o assassinato.

Assim, o cunhado da vítima que estava preso preventivamente apontado como suspeito de participação do crime, foi liberado do Presídio Regional de Concórdia, a pedido do delegado Álvaro Optiz responsável pelo caso. Após investigação realizada pela Polícia Civil que apurou a partição do menor no crime. Na semana quem vem o delegado deverá terminar o inquérito policial que investiga este caso.