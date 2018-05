Saldo positivo no emprego no Brasil, SC e Concórdia em abril

O Brasil teve em 2018 o melhor abril desde 2013 na geração de emprego. De acordo os dados divulgados na tarde desta sexta-feira, 18, pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), o estoque de emprego formal no Brasil apresentou expansão 115.898 postos de trabalho no último mês, o equivalente à variação de +0,30% em relação ao estoque do mês anterior.

Santa Catarina

Em Santa Catarina o saldo positivo foi de +5.322 vínculos empregatícios (+0,27%).

Concórdia

Em Concórdia, 169 novos postos foram criados em abril. Com o resultado são 838 novas vagas em 2018. Nos últimos 12 meses a soma é de 1.178 novos empregos formais.

Dois setores contribuíram mais para a geração de trabalho: 160 vagas na área de serviços e 87 na indústria da transformação. A construção civil recuou e teve saldo negativo de 85 postos. Nos quatro meses de 2018, a construção civil reduziu 103 vagas em Concórdia.

SETOR DE ATIVIDADE

No Brasil, em termos setoriais, houve crescimento nos oito setores econômicos. Os dados registram expansão no nível de emprego nos setores de Serviços (+64.237 postos), Indústria de Transformação (+24.108 postos), Construção Civil (+14.394 postos), Comércio (+9.287 postos), Agropecuária (+1.591 postos), Administração Pública (+980 postos), Extrativa Mineral (+720 postos) e Serviços Industriais de Utilidade Pública (SIUP) (+581 postos).

O setor de Serviços foi o principal destaque de Abril/2018, saldo de +64.237 postos, correspondendo ao crescimento de +0,38% sobre o mês anterior.

A Indústria de Transformação apresentou o segundo maior saldo positivo no mês de Abril/2018, +24.108 postos.

O setor da Construção Civil registrou o terceiro saldo positivo mais expressivo do mês de Abril/2018, +14.394 postos de trabalho.

O setor do Comércio registrou o quarto saldo positivo mais expressivo do mês de Abril/2018, com 9.287 postos de trabalho.

A Agropecuária teve saldo de +1.591 empregos.

TERRITÓRIO

Vinte e duas Unidades Federativas registraram variação positiva no saldo de emprego e cinco, variação negativa.

Os maiores saldos de emprego ocorreram em:

São Paulo : saldo de +44.426 empregos, expansão de +0,37%;

: saldo de +44.426 empregos, expansão de +0,37%; Minas Gerais : saldo de +23.563 vínculos empregatícios (+0,60%);

: saldo de +23.563 vínculos empregatícios (+0,60%); Paraná : saldo de +9.228 empregos (+0,36%);

: saldo de +9.228 empregos (+0,36%); Goiás : saldo de +8.791 empregos (+0,73%);

: saldo de +8.791 empregos (+0,73%); Rio de Janeiro : saldo de +7.320 vínculos empregatícios (+0,22%); e

: saldo de +7.320 vínculos empregatícios (+0,22%); e Santa Catarina: saldo de +5.322 vínculos empregatícios (+0,27%).

Com informações do Ministério do Trabalho