Conforme alerta da Defesa Civil temporais isolados foram registrados nesta sexta-feira, 18 de maio, no Oeste Catarinense. As cidades de Seara, Chapecó, e outros municípios do Oeste registraram ventos, chuva forte e granizo. Em Concórdia houve queda de árvores e parte de duas comunidades, Linhas Canavese e São Paulo, ficaram sem energia.

De acordo com a Defesa Civil, mais de 80 casas foram atigidas pelo granizo. A cidade que mais registrou danos foi Pinhalzinho, com cerca de 50 casas que tiveram estragos no telhado.

Em Chapecó o granizo atingiu 14 bairros e causou danos parciais nos telhados de 15 casas. Em Caxambu do Sul, 10 residências tiveram estragos. Em Planalto Alegre, outras 10 casas foram atingidas.

Vídeo - Belos FM