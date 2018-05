Nesta a sexta-feira, dia 18, a equipe sub-20 da ACF/FMEC entra em quadra contra a equipe de Joinville, a partida será as 20h15 no ginásio da UnC com entrada gratuita.

Já amanhã sábado, dia 19, pelo campeonato estadual de futsal Sub-8 a ACF/Fmec joga em Taió.

10hs ACF/Fmec x Expressivo Futsal.

11h30 ACF/Fmec x C5 Futsal AABB

15hs Seara Futsal x ACF/Fmec

16h30 CME Taió x ACF/Fmec.

O Sub-12 masculino que é representado pela equipe do Futsal Moleque/Fmec, participa do estadual da categoria em São Miguel do Oeste.

As 14hs Futsal Moleque/Fmec x Colégio Drummond/FME Fraiburgo

As 18hs Joni Gool x Futsal Moleque/Fmec