O SEST SENAT Unidade de Concórdia em parceria com o P-20 da Polícia Militar Rodoviária em Santo Antônio realizou no dia de hoje, sexta-feira, dia 18. Uma Ação de sensibilização para o enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes junto a trabalhadores do transporte e sociedade em geral.

Nesta data foram realizadas abordagens aos motoristas a fim de despertar um olhar crítico sobre o tema e a necessidade de denúncia.

O objetivo do Projeto Proteção é desenvolver ações socioeducativas para o enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes através da mobilização e conscientização dos trabalhadores do transporte e da sociedade.

A partir de 2018, o Projeto Proteção passou a contar com a parceria da Childhood Brasil para fortalecer ainda mais essa frente, por meio da mobilização de trabalhadores que percorrem os mais diversos pontos do Brasil para se tornarem protagonistas da proteção dos direitos das crianças e adolescentes.

O dia 18 de maio é uma data Nacional dedicada ao Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. No SEST SENAT, o objetivo desse dia é despertar a conscientização e o papel fundamental do trabalhador do transporte e comunidade em geral na defesa das crianças e adolescentes nas estradas do Brasil.

O SEST SENAT busca reforçar ações de enfrentamento a fim de reduzir os índices elevados de exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas no país.

Denúncias de exploração podem ser feitas através do telefone Disc 100.