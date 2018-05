O Sintrial, sindicato que representa os trabalhadores das indústrias da alimentação, e a Lactalis do Brasil tiveram a primeira rodada de negociação salarial nesta quinta-feira, 17 de maio. A empresa ofereceu 80% da inflação do período, que fechou em 1,69%. A proposta da Lactalis é reajustar em 1,36% todos os salários e manter as cláusulas econômicas.

Os trabalhadores querem 3,69% de reajuste, o que contempla o repasse de 100% da inflação mais 2% de aumento real. Eles também pedem 12 créditos de R$ 200,00, quinquênio de 3,5% e licença-maternidade de seis meses. A Lactalis dará um retorno ao Sintrial sobre essas propostas no dia 28 de maio.