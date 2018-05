No dia 26 de maio, no Centro de Eventos, serão escolhidas a rainha e as princesas da 29ª Festa do Agricultor. A noite inicia com um jantar, a partir das 19h30, em seguida a escolha das soberanas e o baile com animação da Banda Virtual. Esse ano, a organização do evento é da comunidade de Novo Maratá.

Seis candidatas concorrem aos títulos: Alice Angeli, 15 anos (Associação de Linha Novo Maratá); Deise da Silva, 20 anos (Distrito de Uruguai); Mariana Lucas de Mello Westhauser, 18 anos (Clube de Mães Amor para Viver de Linha São José); Pâmela Natália Henicka, 17 anos (Comunidade de Lageado Mariano); Taiane Tais Hachmann, 15 anos (Clube de Mães Laços da Amizade de Linha Nova Beleza); e Thais Bortolossi, 17 anos (Clube de Mães Unidas Venceremos e Comunidade de Zonalta).

As fichas, ao valor de R$ 25,00, já estão a vendas. O baile terá entrada gratuita.

Fonte: Elisângela Pezzutti/Jornal Comunidade