Congresso técnico vai ser realizado no dia 28 de junho

A etapa seletiva dos Joguinhos Aberto de Santa Catarina vai ser disputada em Concórdia de 6 a 10 de junho do corrente ano. Segundo o responsável pelo departamento técnico de rendimento da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia, Jorge Takeo Tokosumi, o congresso técnico está marcado para às 14 horas do dia 28 de maio, na Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia.

As modalidades em disputa são futsal (masculino e feminino), futebol de campo, handebol (masculino e feminino). O voleibol, no naipe masculino, será realizado na cidade de Vargem Bonita. O futsal feminino deve ser disputado na SER Sadia, handebol no ginásio da UnC e o futebol ainda não tem definição de local.

Quinze municípios estarão envolvidos com a Seletiva.

Fonte:ASCOM/FMEC