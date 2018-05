Uma sacola cheia de notas falsas de R$ 100 foi encontrada na tarde desta quinta-feira, dia 17, no interior do município de Ponte Serrada. Um agricultor trabalhava em uma propriedade na Linha Costa do Irani e localizou a bolsa boiando nas margens do Rio Irani.

O homem acionou a Polícia Militar, que estimou um valor de R$ 2 milhões. Segundo a guarnição, o próprio trabalhador identificou a falsidade do dinheiro ao abrir a sacola. As notas tinham impressa de um lado a frase “material de publicidade sem valor” e do outro “nome: endereço:”.

A sacola deverá ser encaminhada à Polícia Federal de Chapecó, que vai apurar o caso. “A Agência de Inteligência da Polícia Militar já tinha informações sobre o possível paradeiro de duas malas cheias de dinheiro falso na região de Ponte Serrada. Até o momento foi localizada apenas uma mala”, relatou ainda a guarnição.

Informação Oeste Mais