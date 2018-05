Dois acidentes na Marechal Deodoro no final da tarde desta quinta, dia 17

Dois acidentes de transito foi registrado no final da tarde desta quinta-feira, dia 17, na rua Marechal Deodoro em frente ao Hospital São Francisco, na área central de Concórdia.

O fato foi registrado por volta das 17h30. No primeiro acidente se envolveram uma carreta e um veículo de passeio.

O trânsito ficou bastante congestionado no local. Logo na sequencia outra colisão a poucos metros do primeiro acidente novo choque entre uma carreta e outro veículo de passeio.

A Policia Militar de concórdia esteve no local para realizar os levantamentos do acidente e fazer a orientação do trânsito.