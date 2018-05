Mais uma apreensão de cigarros contrabandeados do Paraguai aconteceu no fim da tarde desta quinta-feira, 17 de maio, na região.De acordo com as primeiras informações, um veículo foi interceptado pela polícia em Itá, na saída para Seara.

Havia duas pessoas no caminhão placas NMX-5322 de Campo Largo-PR.Eles fugiram durante a abordagem.Um dos elementos, um homem MDS, de 33 anos, foi capturado num potreiro e levado à Polícia Federal de Chapecó.

Conforme a polícia, o outro suspeito usava uma camisa preta e se embrenhou na mata nas proximidades de Passo do Uvá. Foi uma atuação conjunta entre as polícias rodoviárias Federal e Estadual de Concórdia, Polícia Militar de Seara, Itá e Concórdia e auxílio do Canil, que também atua na busca pelo suspeito que fugiu.

A carga de 240 mil carteiras de cigarro está sendo levada à Receita Federal de Joaçaba.

Qualquer informação pode ser repassada à Polícia Militar pelo telefone 190.

Fonte. BELOS FM