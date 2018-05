Acidente de transito foi registrado no inicio da tarde desta quinta-feira, dia 17 no Trevão do Irani. Trata-se de uma colisão envolvendo dois veículos, um VW Gol placas de Lapá – PR e um Renault placas de Vargeão.

O condutor do Gol M.S de 47 anos, a carona de iniciais T.N de 23 anos, o carona G.M.S de 6 meses e a carona de iniciais S.I.E de 66 anos de idade com suspeita de lesões na região do tórax, após receberem o atendimento no local do acidente por uma equipe dos Bombeiros Voluntários foram conduzidos ao Pronto Atendimento do município de Irani para avaliações médicas.

Já no outro veículo um Renault placas de Vargeão conduzido J.C.S de 41 anos, relatou não haver necessidade de ser conduzido para avaliações médicas.

Neste acidente o veículo placas de Vargeão capotou, a Policia Rodoviária federal esteve no local para realizar os levantamentos do acidente.