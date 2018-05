O número de focos do mosquito da Dengue aumentou em Seara. O salto foi de 75 registrados nos últimos dias, o para 93. Destes, 44 são somente deste mês de maio. Em 2017, apenas 13 focos foram registrados.

Nesta semana a prefeitura editou decreto para contratar mais dois agentes de campo, e elenca outras ações para combater a proliferação do mosquito. Além disso, o Programa de Controle e Combate a Dengue pede auxílio da sociedade para que cuide dos terrenos, jardins e calhas, evitando água limpa e parada.

Na semana passada a responsável pelo programa de combate à Dengue, Fabíula Pereira, falou ao Jornalismo da Rádio Aliança e comentou que a situação é muito preocupante. Ela também registrou que no ano passado os focos existiam no centro e nos bairros São João, Niterói e Industrial. Já em 2018, além destes, em mais cinco bairros as larvas foram encontradas. Neste ano também há focos confirmados no Bela Vista, Nações, Garghetti, São Daniel e Padre Lídio.

Com informações: Belos FM