Compareceu na Central de Polícia de Concórdia o proprietário de uma transportadora do município informando que no dia 15, por volta das 23h30, o motorista de uma das suas carretas foi tomado em assalto na cidade de Miracatu, São Paulo.

Conforme explicou o motorista ao patrão, ele havia parado o caminhão no pátio de um posto de combustível para tomar café e descansar. Quando estava saindo da cabine do veículo, três homens armados o levaram para o meio da mata e roubaram dinheiro e um telefone celular do caminhoneiro.

Um dos ladrões ficou com o motorista até que a carga fosse baldeada para outro veículo. A carreta de placas MLE 9142 foi encontrada ao amanhecer desta quinta-feira abandonada na BR 116 próximo a um restaurante. Já o cavalo não foi encontrado.