A promoção Sicoob Cap está de volta com ainda mais prêmios. Agora com 10 pick ups, que serão sorteadas entre os cooperados do Sicoob SC/RS, participantes da campanha e, para a região de cobertura do Sicoob Crediauc, serão sorteadas 10 motos e um veículo Gol 0 KM. No total, serão distribuídos cerca de R$ 4 milhões em prêmios. É uma nova chance para o cooperado aumentar sua cota capital e ainda ganhar prêmios. Quanto maior a participação, mais chances de ganhar. Para mais informações, consulte a equipe do Sicoob Crediauc e tenha mais detalhes. A campanha foi desenvolvida pelo Sicoob SC/RS.