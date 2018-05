O acidente na região do estado do Rio de Janeiro, o prejuízo passa de 50 mil

Motorista de uma carreta com placas de Concórdia sofreu um acidente na região do estado do Rio de Janeiro, após perder o controle da direção do veículo, que tombou com uma carga de leite. Populares que passavam pelo local saquearam a carga. O proprietário veículo, que explicou, no boletim de ocorrência, que estava transportando uma carga de leite Parmalat de Concórdia para Barra Mansa, no Rio de Janeiro.

Conforme o motorista, no KM 512 da rodovia daquele estado ele perdeu o controle da direção por conta de uma tartaruga que desprendeu do asfalto. Com isso, os pneus direito foram atingidos por objetos ponto agudos, causando o tombamento da carreta.

Ele explicou ainda no B.O, que em seguida populares pararam veículos para realizar o saque da carga. O concordiense informou que chegou a tentar anotar as placas dos veículos que estavam parados no local, mas os proprietários dos automóveis o ameaçaram. O prejuízo da carga furtada é de R$ 52.358,40.