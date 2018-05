A Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Fumdema, realiza nesta sexta-feira, dia 18, o segundo Desafio de Coleta de lixo eletrônico, deste ano. O recolhimento será feito nas comunidades de Três de Outubro, Três Barras e Lageado dos Pintos, das 13h às 16h.

Serão recolhidos eletrodomésticos, pilhas, baterias e lâmpadas. Em 2018 a Fumdema fa oito coletas no total, sete delas em comunidades do interior e a última na cidade, no dia 15 de novembro na Rua Coberta.

O calendário de ações segue no dia 15 de junho, com Desafio de Coleta, no Distrito de Santo Antônio, 20 de julho, em Presidente Kennedy e 17 de agosto, em Engenho Velho. Em 21 de setembro, o recolhimento será em Tamanduá, Suruvi, Posto 100, Km 111 e Lajeado Paulino. No dia 26 de outubro, em Barra do Tigre, Barra Bonita, Canhada Funda, Pinhal, Tiradentes e Caravággio.