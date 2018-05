Duas pessoas estão detidas no presídio regional de Concórdia

DIC Concórdia conclui IP sobre homicídio ocorrido no mês de janeiro 2018

A Polícia de Concórdia, através da Divisão de Investigação Criminal de Fronteira (DIC/Fron), através do Delegado Álvaro Opitz, concluiu investigação e encaminhou ao Poder Judiciário o Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de homicídio doloso qualificado, ocorrido no dia 17/01/2018, na Rua Antônio Dolzan, fundos, Bairro Industriários, em Concórdia, praticado em face da vítima FELIPE DARLAN DE CARVALHO.

Após quatro meses de investigação, a Polícia Judiciária conseguiu indícios de que o crime fora motivado por dívida de drogas que o ofendido teria com os indiciados, sendo que L. P. (19 anos) foi o autor dos quatro disparos que atingiram Felipe de Carvalho, ao passo que G. de V. (29 anos) foi o mandante do assassinato e também o responsável pelo fornecimento da arma de fogo e da motocicleta utilizada na empreitada criminosa por aquele.

L. P. e G. de V. encontram-se presos temporariamente junto ao Presídio Regional de Concórdia, sendo que o Delegado de Polícia coordenador da DIC/Fron de Concórdia representou pela conversão da prisão temporária deles em prisão preventiva.

L. P. e G de V. foram indiciados pela prática do crime de homicídio doloso qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal.