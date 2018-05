Série A do Interiorano de Futebol começa no dia 2 de junho

A Série A do Campeonato Interiorano de Futebol de Campo de Concórdia terá início nos dias dois e três de junho. A Fundação Municipal de Esportes (FMEC) organizadora do evento anunciou nesta semana as seis partidas realizadas na primeira rodada. Na série A as 16 equipes estão divididas em dois grupos de oito equipes.

Na chave A, Kaiser, Boa Esperança, Planalto, Rui Barbosa, Kennedy, Barra do Tigre, Poletto e Lajeado Guilherme.

Na chave B, Barra Seca, Barra Bonita, Barra Fria, Guarani, Terra Vermelha, Sede Brum, Caravággio e Três de Outubro.

Quatro partidas acontecem no sábado dia dois de junho.

Terra Vermelha x Sede Brum

Caravággio x Três de Outubro

Kaiser x Boa Esperança

Kennedy x Barra do Tigre

No domingo dia 3 de junho está agendado duas partidas.

Barra Seca x Barra Bonita

Barra Fria x Guarani

Fórmula de disputa,

Na primeira fase, os jogos são dentro dos Grupos. Ao final, o último colocado de cada Chave está rebaixado para a Série B 2019.

O campeão de cada grupo, A e B, está automaticamente classificado para terceira fase.

A segunda fase terá os seguintes confrontos: 2º A x 7º B, 3º A x 6º B, 4º A x 5º B, 2º B x 7º A, 3º B x 6º A, 4º B x 5º A. Os jogos da terceira fase e fases seguintes estão no regulamento geral da competição.

Fonte:ASCOM FMEC