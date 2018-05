Prefeitura de Lindóia do Sul abre inscrições para concurso público

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 21 de junho através do site www.conscamweb.com.br. As taxas variam entre R$ 80,00 a R$ 150,00. Os salários variam entre R$ 1.016,43 e R$ 16 mil.

Para todos os cargos será aplicada prova objetiva no dia 15 de julho. Este Concurso Público tem validade de dois anos e pode ser prorrogado por mais dois.

Há vagas para mecânico, uma para motorista, três para operador de máquinas, uma para agente de obras, outra para agente de serviços gerais, uma para agente operacional e mais duas para auxiliar de manutenção.

A Prefeitura também tem vagas para um assistente administrativo, um auxiliar de cirurgião dentista e para quatro auxiliares de Educação. Um técnico de informática também será contratado.

Outras vagas disponíveis são para analista administrativo, contador, enfermeiro do ESF, fisioterapeuta, médico, nutricionista, professor e psicólogo.

