A maior operação de combate à pornografia infantil do país prendeu 80 pessoas no país até as 8h desta quinta-feira, 17, segundo o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. São cumpridos 578 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em 24 estados. É a Operação ”Luz na Infância 2″.

Cerca de 2600 mil policiais civis estão cumprindo mais de 500 mandados de busca e apreensão de arquivos com conteúdos relacionados a crimes de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Suspeitos também estão sendo detidos em flagrante.

Os alvos foram identificados pela Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública, com base em elementos informativos coletados em ambientes virtuais, que apresentavam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

Nos estados

Santa Catarina : a polícia cumpre 35 mandados de busca e apreensão em 15 cidades catarinenses.

: a polícia cumpre 35 mandados de busca e apreensão em 15 cidades catarinenses. Rio de Janeiro: até as 7h, 8 pessoas haviam sido presas, na Baixada e no interior. Um homem foi pego no Maracanã, na Zona Norte do Rio. Agentes encontraram imagens de crianças no computador dele. São 65 mandados a cumprir no estado.

Rio Grande do Sul: Sete pessoas haviam sido presas até as 8h. São cumpridos 43 mandados de busca e apreensão em 23 cidades gaúchas.

Alagoas: três pessoas haviam sido presas até as 8h – duas na capital e um em Rio Largo.

Mato Grosso do Sul : quatro pessoas já tinham sido presas em flagrante até as 7h50.

São Paulo: dez pessoas foram detidas até as 8h. São cumpridos 166 mandados de busca e apreensão, 95 só na capital e região metropolitana.

Pernambuco: foram expedidos 13 mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos comerciais. Na capital pernambucana, a ação conta com 110 policiais.