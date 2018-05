Produtores rurais de Irani, perdem dinheiro em golpe aplicado no município, informações da unidade da Cresol Irani, um vendedor de produtos agrícolas foi preso no estado do Paraná por aplicar golpes em agricultores do município.

O mesmo realizava a venda de produtos agropecuários e após os produtores realizarem os pagamentos o golpista acabava alterando valores dos cheques lesando assim financeiramente as vítimas.

A Cresol Irani apurou que até o momento duas pessoas procuraram a cooperativa informando o golpe. A unidade da Cresol informa que os possíveis lesados pelo golpista compareçam o mais rápido possível à unidade para resolução do problema.

Fonte:Contestado FM