Concórdia está entre as cidades catarinenses contempladas com recursos do Avançar Cidades. O presidente da República, Michel Temer, assinou o ato que autoriza a contratação do crédito pelos municípios.

Em Florianópolis, o presidente da República participou da da solenidade de abertura do 90º Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic). O evento ocorreu no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, no Norte da Ilha.

No evento, o presidente anunciou crédito de R$ 44,1 milhões para sete cidades de Santa Catarina e uma do Rio Grande do Sul para obras de qualificação viária. O presidente anunciou ainda a construção de 50 mil novas residências do Minha Casa Minha Vida e lançou o sistema de Modelagem de Informação na Construção (BIM).

Durante o evento, Temer também assinou um ato que autoriza a contratação de crédito para obras de qualificação viária no âmbito do Programa Avançar Cidades, junto ao Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) por municípios de Santa Catarina e Três Palmeiras, no Rio Grande do Sul.

Os municípios contemplados são:

Balneário Gaivota, com investimento de R$ 5 milhões

Concórdia, com investimento de R$ 1,2 milhão

Indaial, com investimento de R$ 20 milhões

Nova Veneza com investimento de R$ 4,4 milhões

Rio Fortuna, com investimento de R$ 3 milhões

Sangao, com investimento de R$ 4,5 milhões

São Ludgero, com investimento de R$ 3,5 milhões

Três Palmeiras, no Rio Grande do Sul, com investimento de R$ 2,5 milhões



Temer entregou ao governador de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira (MDB), a autorização de empenho ao estado para a conclusão do Centro de Eventos de Balneário Camboriú, no Litoral Norte, e assinou um decreto que confere maior credibilidade na construção civil, com o lançamento da Estratégia Nacional para Disseminação do BIM - Modelagem da Construção Civil, que é um conjunto de práticas, processos e tecnologia para aprimorar o setor.

O presidente retornou a Brasília após a cerimônia, que terminou às 22h10. Os convidados foram recepcionados em um coquetel.

A última vez que Temer esteve em Santa Catarina foi há um ano e meio, no velório das vítimas do acidente com avisão da Chapecoense.

Com Informações do G1