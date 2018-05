Um Gol e uma moto que trafegavam pela Rua Tancredo de Almeida Neves bateram por volta das 18:40h desta quarta-feira, dia 16. De acordo com as informações apuradas no local, não houve feridos.

Segundo pessoas que viram o acidente, os dois veículos desciam, sentido centro, e o carro acabou batendo na traseira da motocicleta. A colisão aconteceu na curva, em frente ao Mello Supermercado.

A Polícia Militar esteve no local para apurar as causas do acidente e orientar motoristas que passavam pela via. Os bombeiros não foram acionados.