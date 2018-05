Um menino de 11 anos ficou gravemente ferido após cair de um caminhão em movimento na Rua Mansuetto Fávero, em Concórdia. O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira, dia 16.

Ele foi atendido pelos bombeiros voluntários e encaminhado ao Hospital São Francisco com suspeita de traumatismo craniano.

De acordo com as informações apuradas no local, o caminhão estava em movimento e a criança teria subido na parte traseira do veículo. Ao passar por uma lombada, o menino caiu e bateu a cabeça no asfalto.