A balsa que faz a travessia de Alto Bela Vista a Volta Grande, São Francisco e Bandeirantes, além de Marcelino Ramos RS, voltou a funcionar no final da tarde de quarta-feira. O rebocador, que apresentou defeito pela manhã e interrompeu os serviços, ficou parado praticamente o dia todo.

Um defeito foi detectado no casco da embarcação e em função do problema, a água estava entrando no na lancha do rebocador e poderia atingir o motor.

Durante o conserto os motoristas que usam a balsa, precisaram fazer outro caminho para chegar a Alto Bela Vista, usando a ponte que liga a comunidade de Uruguai, Piratuba, a Esteves Júnior.