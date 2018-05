Um caminhão carregado de cerâmicas, invadiu uma casa na Rua Theodoro Barbieri na SC-283 por volta das 15h desta terça-feira, 16, em Seara. O veículo com placas QHO - 1323 de Tijucas, fazia o sentido Seara - Chapecó,

Conforme as informações apuradas pela reportagem da Belos FM, o motorista perdeu o controle do veículo na subida, e acabou descendo de ré, quebrando o muro de uma casa e parando no pátio. Não houve registro de feridos. A casa atingida é de Arceli Pereira.

O trânsito no local é lento, e a Polícia Militar faz a orientação.

Belos FM