O juiz Daniel Radünz converteu em preventiva a prisão de Moacir Damacena, 40 anos, autuado por tentativa de homicídio contra um policial militar em Capinzal. Natural de Piratuba, Damacena está recolhido ao presídio regional de Joaçaba. O auto de prisão em flagrante foi homologado e convertido pelo magistrado para que o homem permanece detido preventivamente.

Na noite do último dia 13 uma ocorrência mobilizou a Polícia Militar de Capinzal, com apoio das guarnições de Lacerdópolis, Canil e Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT). Tudo começou por volta das 20h15min na rua dos Almeida, Loteamento Fernanda. Uma viatura da PM fazia rondas quando os policiais visualizaram um Gol branco transitando com os faróis apagados em um ponto conhecido pelo tráfico de drogas. No momento em que a guarnição tentou fazer a abordagem, o veículo saiu em disparada.

Teve início uma perseguição, sendo que o condutor não acatava as ordens de parada. Outra viatura foi acionada. No final da rua Maria Augusta de Oliveira, cruzamento com a Dos Almeida, o motorista abandonou o carro e fugiu a pé e entrou na mata.

Um policial acabou se ferimento durante as buscas após sofrer queda. Nesse momento, perdeu contato visual do suspeito que estava escondido no mato. O policial acabou ferido com uma pedrada na cabeça provocando um corte profundo. O suspeito ainda tentou desferir outra pedrada no policial, houve luta corporal e ambos sofreram várias quedas.

Quando estava caído o policial foi novamente ferido com uma pedra, tendo outro corte profundo na cabeça. Na tentativa de cessar injusta agressão, uma vez que estava tonto e ficando inconsciente, o policial efetuou disparo de arma de fogo, não tendo acertado o indivíduo.

Diante da situação foi solicitado apoio do PPT de Herval d’ Oeste, setor de inteligência da PM de Capinzal e Herval d’ Oeste e canil, sendo então iniciadas novas buscas. O suspeito cruzou o rio e atravessou terrenos com arame farpado.

No momento em que o suspeito notou que estava cercado por vários policiais tentou se esconder e se camuflar entre as árvores para não ser percebido, mas quando notou que iria ser detido novamente investiu contra as guarnições, sendo necessário o uso da força física para conseguir conter o homem que estava bastante agressivo no momento que foi dominado.

Ele apresentava algumas lesões oriundas das quedas devido ao lugar de difícil acesso, terreno com muitas irregularidades, sendo que, após, contido e dominado o homem foi identificado como Moacir Damacena, conhecido nos meios policiais (tráfico de drogas, tentativa de homicídio). Os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros para fazer a condução do detido ao hospital Nossa Senhora das Dores para avaliação médica devido às quedas que sofreu.

Na averiguação do veículo, foi localizada uma bucha de cocaína pesando 9,9 gramas. Após consulta no sistema foi constatado que o homem estava em saída temporária, sendo então conduzido para a Delegacia de Polícia de Joaçaba. O veículo foi recolhido ao pátio da empresa credenciada. O delegado plantonista autuou Damacena por tentativa de homicídio. Ele já possui condenação por posse ilegal de arma de fogo e munições e de tráfico de drogas.

