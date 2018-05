Campeonato ocorreu no final de semana dos dias 12 e 13 de maio e valia pontos no ranking catarinense

A atletas da Escola Caio Nunes, que representaram o município de Concórdia, na 2ª etapa do Campeonato Catarinense de Muay Thai 2018.

O Campeonato ocorreu no final de semana dos dias 12 e 13 de maio e valia pontos no ranking catarinense, onde os melhores garantem vaga para o Campeonato Brasileiro da modalidade que ocorrerá em São Paulo no mês de setembro.

A 3ª e última etapa do Campeonato Catarinense está prevista para os dias 14 e 15 de julho em Balneário Camboriú e até o momento nossos atletas lideram o ranking em suas respectivas categorias.

Segue o resultado da equipe de Concórdia na competição:

Gabriel Vicari - 1º lugar categoria infantil até 36kg

Diny Pommerening - 1º lugar categoria infantil até 30kg

Rian Robaert - 1º lugar categoria juvenil até 67kg

Daniel Olivotto - 1º lugar categoria juvenil até 63kg

Alexsander Costa - 1º lugar categoria adulto até 54kg