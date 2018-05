Quatro pessoas são presas em Capinzal suspeitas de aplicar o golpe do bilhete

Quatros pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira, dia 16, em Capinzal suspeitas de aplicar o golpe do bilhete premiado e causar prejuízos às vítimas que chegam a R$ 100 mil. Os casos ocorreram em Chapecó, Xanxerê e Tangará, neste último município o golpe rendeu cerca de 20 mil reais aos estelionatários.

Conforme o delegado regional, André Cembranelli, assim que teve conhecimento da presença dos indivíduos que estavam na cidade desde terça-feira, dia 15, as características foram repassadas a Polícia Militar que fez a apreensão dos mesmos.

São três homens e uma mulher oriundos da cidade de Passo Fundo (RS) que estavam em dois veículos. As prisões ocorreram na área central e no bairro São Cristóvão. No interior dos veículos foram encontrados materiais usados nos golpes que eles tentariam aplicar também em Capinzal.

Os quatro foram autuados em flagrante pelo crime de associação criminosa e em seguida encaminhados ao Presídio Regional de Joaçaba onde ficam à disposição da Justiça.

Fonte: Rádio Capinzal