Um susto marcou a tarde desta segunda-feira, 14 de maio, e por muito pouco não se transformou em uma tragédia.



Graças ao trabalho de uma professora, que também está fazendo curso de bombeira e se preparou para situações como esta, a vida de uma criança de seis anos que estava se engasgando foi salva na Escola Sonho Encantado.



Após realizar as manobras de socorro, a profissional Vanda Gastmann conseguiu remover uma bala (doce) que estava obstruindo a garganta da criança.



Conforme Vanda, o susto aconteceu logo após o almoço, por volta do meio dia. "Na hora não tive dúvidas, pois a criança apresentava dificuldade respiratória crescente. Tivemos instruções sobre a manobra de Heimlich, e após algumas tentativas tive êxito, pois a bala saltou longe”.



Vanda falou ainda como se sentiu após o ocorrido: ”Senti a sensação de dever cumprido, pois as demais crianças que assistiam a cena vibraram”.



É importante ressaltar aos pais para estarem sempre atentos em relação a balas e doces que as crianças levam para a escola, pois os mesmos podem causar algum tipo de acidente e até uma tragédia.



A atitude heróica de Vanda foi determinante e mostrou a importância da valorização de profissionais que buscam constante especialização e que, em um ambiente de risco, como uma creche ou escola, fazem toda a diferença, sendo imprescindíveis.





Os inúmeros acontecimentos registrados em creches nos últimos anos apontam para a necessidade de capatição de todos os profissionais para a realização de primeiros socorros, visto que o ambiente é propício para acidentes, por se tratar de crianças.

Vanda está fazendo o Curso Avançado de Atendimento de Emergências - CAAE.



O Curso Avançado de Atendimento de Emergências se destina à formação do agente comunitário de proteção civil nível II e brigadista particular, curso que o capacita a atuar no auxílio da comunidade em emergências, também o torna apto a se candidatar ao ingresso no serviço comunitário do Corpo de Bombeiros Militar.

Fonte: altobelavista.com