A competição esportiva que iniciou em março encerra oficialmente no sábado, dia 19, no Clube Império da Bola em Linha Vitória. A disputa do título será entre a equipe da Pisocenter x Tasca Esportes.





O evento de encerramento inicia às 14h com as partidas finais da 3ª Apaca CDL para Menor em parceria com a Associação de Pais Amigos da Criança e Adolescente (APACA). Após as 15h valendo o troféu de 3º lugar se enfrentam Camaro Autocenter / Focalha x DHR Direções/MM distribuidora.





A última e mais importante partida deve iniciar às 16h. A Pisocenter tem na lista dois títulos consecutivos da Copa CDL e vem com tudo para conquistar o tricampeonato.

A equipe Tasca Esportes tem o artilheiro da competição o atleta Anderson Maia com 12 gols e está preparada para tirar a posição do adversário. Logo atrás na lista dos artilheiros estão David Belorini do Supermercado Nações, Juliano Sheneider do Paulo Motos e Marcelo Pagnocelli da Pisocenter ambos com 9 finalizações.



Participaram da Copa neste ano 22 equipes envolvendo mais de 200 empresas associadas da entidade. Até o momento foram 51 partidas e 319 gols. “O tempo colaborou e tudo aconteceu dentro do cronograma previsto, a competição é sempre uma ocasião importante de integração da classe e valorização da modalidade a mais amada entre os brasileiros que é o futebol.

Convidamos toda a comunidade para que prestigie o evento da grande final será uma tarde diferente de lazer entre as famílias e amigos, uma verdadeira festa de fim de semana”, comenta o diretor de esportes, Cemilton Jung.





Essa edição tem o patrocínio das seguintes empresas: Alexsports; Ideal Modas; Decarli Imóveis; Nova Móveis e Eletro; Pisocenter; Zat Supermercados.



Fonte: Jornalista Responsável: Fabiana Passarin – ASCOM CDL Concórdia