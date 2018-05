Um defeito detectado na manhã desta quarta-feira, dia 16, no casco da embarcação, obrigou a paralisação da balsa para reparos. De acordo com informações apuradas, em função do problema, a água está entrando no na lancha do rebocador e poderia atingir o motor.

A equipe responsável pela manutenção está trabalhando para consertar e tentar viabilizar as travessias até na quinta-feira. O rebocador foi removido da água para o reparo. “Não temos o que fazer, foi preciso parar para consertar, pois o problema pode se agravar e aí, além do prejuízo ser maior, ela pode ficar mais tempo parada”, explica o coordenador de Agricultura de Alto Bela Vista, Diomar Schneider.

Além de ligar Alto Bela Vista à comunidade de Volta Grande, a balsa também facilita o acesso às comunidades de São Francisco e Bandeirantes, além de Marcelino Ramos, RS. Cerca de 40 carros fazem a travessia diariamente.

Até que o equipamento seja consertado, os motoristas que usam a balsa, precisam fazer outro caminho para chegar a Alto Bela Vista. “Eles precisam andar cerca de oito quilômetros e utilizar a ponte que liga a comunidade de Uruguai, Piratuba, a Esteves Júnior. Mas a estrada está boa”, comenta Schneider.