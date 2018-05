Prazo para inscrições no Interiorano de Futebol Sete encerra na 2ª feira

Termina no dia 21 de maio, próxima segunda-feira, o prazo para as equipes retirarem o Termo de Compromisso e ficha de inscrição para confirmar participação no Interiorano de Futebol Sete, masculino e feminino.

As comunidades participantes deverão entregar o Termo de Compromisso juntamente com a cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

As inscrições, nos dois naipes, podem ser feitas junto à FMEC, no Centro de Eventos, no Parque de Exposições Attílio Francisco Xavier Fontana.

Informações adicionais podem ser obtidas pelos fones (49) 3442 3758 e ou 3442 3729.

A novidade para este ano, é a introdução do Interiorano de Futebol Sete Feminino.

Fonte:ASCOM/FMEC