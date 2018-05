Hoje deve ser anunciado o local da abertura do evento

O congresso técnico da 24ª Olimpíada Interbairros de Concórdia vai ser realizado no dia 25 de maio, às 9h, na sede da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia (FMEC), no Centro de Eventos. Hoje à tarde deve ser confirmado definido o local de abertura. Competição organizada pela FMEC e União Municipal das Associações de Moradores de Concórdia (FMEC).

A edição 2018 conta com a inscrição de 25 associações de moradores. O Bairro Imigrantes é o único que está inscrito em todas as modalidades, nos naipes feminino e masculino.

O futsal masculino é a modalidade com maior número de inscrições, são 15. Em segundo na preferência, a canastra feminina com 13 bairros inscritos. O centro, o mais populoso de Concórdia, não tem participação no futsal, tanto masculino quanto feminino.

Fonte:ASCOM/FMEC