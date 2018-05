O árbitro de iniciais A.S, de 25 anos, explicou no boletim de ocorrência na Central de Polícia, que no sábado, dia 12, estava apitando um jogo de futebol sete no município de Ipumirim.

Na ocasião o comunicante anulou um gol, e em ato continuo, o jogador de iniciais M.M veio em sua direção e o empurrou. O atleta afirmou que se o árbitro não voltasse atrás e marcasse o gol, ele quebraria a carro da vítima.

Após alguns minutos, o juiz da partida voltou ao jogo e deu cartão amarelo ao jogador pelas ameaças, quando deu o cartão o atleta desferiu um soco no rosto do árbitro causando lesões corporais.

O fato será investigado pela Polícia Civil.