A Polícia Rodoviária Estadual de Concórdia atendeu a três acidentes sem vítimas, durante a terça-feira, dia 16. O primeiro acidente ocorreu por volta das 07h30 da terça-feira, dia 15 no KM 65 da Rodovia SC-283, na Linha Chapada no município de Arvoredo/SC.

Trata-se de um abalroamento transversal e tombamento, envolvendo o veículo automóvel VW/Gol do município de Seara-SC, conduzido por um homem de 29 anos (ileso), o veículo motocicleta Honda/CG 150 do município de Arvoredo - SC, conduzido por um homem de 38 anos (ileso).

O segundo acidente ocorreu por volta das 08h20 no KM 13 da Rodovia SC-283, no Bairro Poente do Sol no município de Concórdia/SC. Trata-se de um abalroamento longitudinal sentido oposto e tombamento, envolvendo o veículo automóvel VW/Gol do município de Concórdia-SC, conduzido por um homem de 34 anos (ileso), o veículo motocicleta Honda/NXR 150 do município de Concórdia-SC, conduzido por um homem de 36 anos (ileso).

O terceiro acidente ocorreu por volta das 08h35 no KM 25 da SC-283, na Linha Lajeado Crescêncio no município de Concórdia. Trata-se de uma saída de pista seguida de choque em barranco, envolvendo o veículo Ford/Fusion do município de Seara-SC, conduzido por um homem de 27 anos (ileso).

Nestes acidentes houve apenas danos materiais de pequena monta nos veículos.