Um grave acidente de trânsito que aconteceu por volta das 17h30 desta terça-feira, 15, na BR-282, em Catanduvas, provocou a morte de uma pessoa.

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo de passeio, placas de Florianópolis, morreu no local após bater contra um caminhão guincho, com placas de Chapecó. A vítima fatal é o médico veterinário Jacob Andre Rohenkohl, 60 anos, que atuava na regional da Epagri de Joaçaba.

A batida frontal aconteceu poucos metros após o trevo que dá acesso à Jaborá, sentido Catanduvas. O trânsito ficou lento no local em função do fato.

Equipes dos bombeiros atuaram no atendimento ao motorista do caminhão e na retirada do corpo da vítima fatal do veículo. O IML deslocou uma equipe para recolher o corpo que passará por necrópsia em Joaçaba.

Fonte: Portal Eder Luiz