Policiais militares apreenderam na noite da segunda-feira, dia 14, uma arma de fogo e uma pequena quantia de droga durante abordagem de um veículo na SC-150, saída para Piratuba.

O VW Gol, placas LZT-5739 de Erechim (RS) era ocupado por quatro pessoas, sendo dois jovens de inicias G.N.S. de 22 anos e W.G.O., de 31 anos, e os adolescentes C.J.C. e C.D.T.V., ambos de 17 anos, sendo que este último completará 18 no mês de setembro.

A guarnição constatou que o veículo está com licenciamento atrasado desde 2016 e o condutor não era habilitado. Durante revista pessoal foi encontrado uma pequena porção de maconha com um dos menores e em busca veicular, embaixo do banco traseiro, um revólver Taurus, calibre 38, com numeração raspada e seis munições intactas.

Os quatro foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Joaçaba. Dois deles já possuem passagens por posse de arma de fogo e furto.

Fonte: Rádio Capinzal