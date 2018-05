A Prefeitura de Presidente Castello Branco segue com inscrições abertas para um concurso público. As vagas são para três profissionais de nível médio e superior nas funções de fisioterapeuta (1); técnico em enfermagem (1); e técnico de esportes (1), com carga horária de 20h a 40h semanais, e salários que variam de R$ 1.659,88 a R$ 1.891,20. Já o seletivo vai contratar, de forma temporária de um enfermeiro com ensino superior completo e que cumprirá jornada de 40h semanais com remuneração de R$ 4.362,43.

As inscrições para o concurso e para o seletivo podem ser feitas até às 12h de sexta-feira, dia 18. Os interessados devem preencher um formulário que está disponível no endereço eletrônico sigma.concursos.srv.br. As taxas de inscrição variam de R$ 80,00 a R$ 100,00

Os candidatos inscritos serão submetidos a prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, provavelmente aplicadas nos dias 26 e 27 de maio de 2018.