Um processo que analisava possíveis irregularidades em um concurso público, realizado em 2015, pela Prefeitura de Alto Bela Vista, foi arquivado. O procedimento foi instaurado no mesmo ano após denúncias de que alguns candidatos poderiam ser beneficiados. O Ministério Público ouviu os denunciantes, a defesa da Prefeitura e a empresa responsável pelo concurso.

O promotor de Justiça substituto da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Concórdia, Alexandre Penzo Betti Neto, determinou o arquivamento, entendendo que as providências adotadas pelo Ministério Público foram suficientes para a solução do conflito. “A gente jamais iria direcionar, quem conseguiu passar, teve méritos, foi um processo transparente”, explica a prefeita de Alto Bela Vista, Cátia Tessmann Reichert. “Temos 22 servidores públicos contratados através do referido concurso e vários nem se quer tinham alguma ligação com o município”, reforça ela.

O concurso teve cerca de 600 inscritos para as 22 vagas. Na época a Prefeitura precisou fazer ajustes em um edital e uma nova prova para as vagas de agentes de saúde. No dia da aplicação das provas, representantes do MP acompanharam as atividades no município.