O concordiense de iniciais P. A. S., de 54 anos, registrou um boletim de ocorrência na Central de Polícia de Concórdia, informando que teve um prejuízo de 14 mil reais.

Na ultima quarta-feira, dia 09, ele percebeu que haviam efetuado transferências de sua conta no valor de R$ 14.094,00 e dois empreendimentos sendo 42 parcelas no valor R$ 76,08 e 72 parcelas no valor de R$ 41,92 reais.

O senhor foi até a agencia bancaria, onde conversou com o gerente da conta e acabou descobrindo que seu próprio filho, foi quem fez as transações financeiras, sem a devida autorização do titular da conta.