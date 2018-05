Em Santa Catarina, 953.611 pessoas foram vacinadas contra a gripe desde o início da campanha. É o dado divulgado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) nesta segunda-feira, 14. O órgão, porém, alerta que a procura por parte das crianças e grávidas está baixa. A campanha de vacinação, iniciada em 23 de abril, vai até 1º de junho.

Os grupos que mais se vacinaram até agora foram os idosos (68,74%) e as mães que deram à luz há menos de 45 dias (60%). Os que menos buscaram a vacina foram as crianças (37,4%) e grávidas (34%). Em Santa Catarina, 1.844.225 pessoas formam o grupo prioritário. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 90% desse conjunto.

Em Concórdia

Em Concórdia foram vacinadas 10.172 pessoas, 67,23%. O público total é de 15.131. O melhor índice é dos idosos, com 80% do público vacinado. A menor cobertura é de profissionais, 10%. Entre as gestantes houve vacinação de 40% e entre as crianças, 49,5%.

Casos e mortes

No Estado, 52 pessoas contraíram gripe A ou B em Santa Catarina em 2018, segundo boletim da Dive divulgado na última quinta-feira. Quatro pacientes morreram: dois na capital, um em São José, na Grande Florianópolis, e um em Jaraguá do Sul, no Norte.

Público-alvo

Devem procurar a vacina nos postos de saúde até 1º de junho os seguintes grupos: