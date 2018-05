Polícia Militar encontra motocicleta furtada com adolescente no Frei Lency

Uma motocicleta Honda CG 125 com placa de Peritiba com registro de furto foi recuperada no final da tarde do domingo, dia 13, pela Polícia Militar. Ela havia sido furtada no dia sete, em Concórdia.

Uma denúncia anônima auxiliou a guarnição. Depois de uma ligação, os policiais foram até o Bairro Frei Lency, onde um menor de 16 anos estaria realizado manobras colocando em risco a própria vida e de pessoas que passavam pela via.

No local foi constatado que um adolescente estava realmente com a motocicleta, ele foi abordado em encaminhado para a Central de Polícia, o veículo foi entregue na delegacia para posteriormente ser devolvida ao proprietário.