Houve rompimento de um vaso sanguíneo no cérebro do ex-governador

Uma das principais lideranças do PSDB de Santa Catarina, o deputado estadual Leonel Pavan (PSDB) está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital Unimed Litoral, em Balneário Camboriú. Ele sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico, nesta segunda-feira (14).

O ex-governador está em coma induzido e respira com a ajuda de aparelhos. O estado de saúde é grave, mas estável. Ainda não é possível determinar se haverá sequelas.

Pela manhã, Pavan fazia uma sessão de pilates quando sentiu uma forte dor na nuca. O motorista ligou para o filho, Leonel Pavan Júnior, e levou o parlamentar ao hospital. “Eu estava conversando com ele, em questão de minuto não falava mais nada com nada”, afirmou Júnior. Além do quadro de confusão mental, Pavan deu entrada sem conseguir caminhar.

Segundo a junta médica que o atendeu, houve rompimento de um vaso sanguíneo no cérebro, conforme o diretor-técnico do hospital, Humberto da Silva. Como consequência do sangramento, um edema, que interfere na função cerebral. A sedação e a respiração mecânica fazem parte do tratamento, que pretende diminuir o inchaço, primeiro passo para avaliar a extensão do problema.

O caso exige uma internação longa, estimada em 20 dias pelo presidente do hospital, Sérgio Malburg.

Pavan não tinha histórico de doenças neurológicas ou de pressão alta, de acordo com o filho. “A família está muito surpresa. Nós passamos um fim de semana bem bacana, na chácara da família, fizemos uma caminhada, conversamos. O pai é forte, ele vai sair dessa”, disse Júnior.

Leonel Pavan nasceu em Sarandi, no Rio Grande do Sul, no dia 7 de setembro de 1954. Antes de se transferir para o litoral, morou no Oeste, em Ponte Serrada.

Pavan tem uma bem sucedida carreira política. Teve as primeiras experiências como líder estudantil em Balneário Camboriu, cidade onde foi vereador e prefeito em três mandatos. Foi ainda deputado federal, senador, vice-governador e govenador (com a renúncia de Luiz Henrique da Silveira). Atualmente Pavan é deputado estadual.

Com informações Notícias do Dia