Adriano Zanotto visita a região, se reúne com prefeitos e confirma investimentos

Presidente da Casan defende um novo contrato de programa com Concórdia

O presidente da Casan, Adriano Zanotto, faz visita à região desde ontem, segunda-feira, 14. Nesta manhã de terça-feira, 15, concedeu entrevista à Rádio Aliança. Na visão do presidente da estatal, a melhor solução para Concórdia é renovar a concessão do sistema à Casan pelas próximas décadas . Segundo Zanotto, a empresa tem condições de continuar investindo em Concórdia, como tem ocorrido nos últimos anos.

O roteiro de Zanotto começou por Seara em reunião com o prefeito Kiko Canale e equipe de governo. Adriano Zanotto confirmou investimentos na cidade para resolver problemas de abastecimento em regiões mais altas, principalmente nos bairros Garghetti e Padre Lídio.

Em Itá o presidente da Casan se reuniu com o prefeito Jairo Sartoretto. Em pauta, pendências no saneamento básico e outras questões ligadas ao abastecimento de água.

Em Concórdia nesta terça-feira, 15, Zanotto participou do programa Mesa Redonda, da Rádio Aliança. Ele também fará visita às obras em andamento e realizadas na cidade. Na agenda, uma reunião com o prefeito Rogério Pacheco. Zanotto disse que a Casan vive um novo momento, com capacidade de investimento e perspectiva de dobrar o faturamento, que atualmente é de R$ 1,1 bilhão.