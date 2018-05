O delegado da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI), Elder Chagas Chaves, anunciou na tarde desta segunda-feira, 14, que prendeu o suspeito de estuprar uma estudante de 18 anos que havia pedido carona em um grupo no Facebook.

De acordo com o delegado, o homem, de 31 anos foi preso nesta segunda. Chaves relata que receberam outras denúncias anônimas e que podem ser possíveis vítimas do homem.

Relembre o caso

No dia 4 de maio uma jovem disse à polícia que foi estuprada por um homem que lhe ofereceu carona. O caso foi registrado pela Polícia Militar de Chapecó.

A vítima, uma jovem de 18 anos, estuda em Concórdia e contou à polícia que faz parte de um grupo no Facebook chamado “Caronas Chapecó Região”. Na sexta-feira, ela teria solicitado no grupo se haveria alguém que iria para Chapecó nesse dia, então um integrante do grupo se ofereceu para dar carona e após chamou a vítima no Whatsapp, onde combinaram os horários.

De acordo com a PM, a jovem contou que o homem, de 31 anos, passou na sua casa e seguiram para Chapecó. Segundo o relato da estudante, quando estavam próximos da cidade, o homem teria desviado para uma estrada de chão, próximo à rodovia e ameaçou ela dizendo que a mataria se ela não fizesse sexo com ele.

O homem teria tomado o celular da jovem para que ela não ligasse para alguma pessoa. Após praticar o abuso, o suspeito devolveu o aparelho. A vítima contou à PM que o homem teria oferecido uma motocicleta, ou que ela repassasse uma conta para que ele depositasse um valor em dinheiro para que ela não contasse a ninguém.

Ainda segundo o relato da jovem, depois de tudo, o homem a deixou próximo à casa de seu namorado, já em Chapecó. Lá, a vítima ligou para a PM, por volta das 22h53 e informou a situação.

A jovem realizou o boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil em seguida, ela foi encaminhada ao Hospital Regional do Oeste (HRO) para atendimento.

