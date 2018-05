Uma pessoa ficou ferida após uma saída de pista com capotamento na SC-473, entre Ipumirim Lindóia do Sul. Trata-se de um acidente envolvendo um Fiat Uno placas de Lindóia do Sul, o condutor não sofreu ferimentos graves. Bombeiros de Ipumirim é Lindóia do Sul atenderam a ocorrência. A Polícia Rodoviária Estadual de Concórdia também esteve no local para apurar as causas do acidente.